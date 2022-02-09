Третина команди закрита, невідомо чи буде естафета, – Бринзак про збірну України на Олімпіаді

Збірна України з біатлону зіткнулася з проблемами на Олімпійських іграх у Пекіні. Відразу дві біатлоністки потрапили на самоізоляцію через коронавірус. Досі невідомо, чи зможе жіноча команда України виступити в естафеті.

У збірній тільки троє здорових біатлоністок

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак ексклюзивно сайту 24 каналу розповів про ситуацію в команді. Бринзак заявив, що біатлоністам психологічно складно змагатися в умовах, які наразі на Іграх у Пекіні.

Дізнайтесь більше Психологічні та коронавірусні проблеми українців на Олімпіаді: ексклюзив з главою ФБУ Бринзаком

Причина в тому, що, окрім Білосюк та Блашко, команда втратила Валентину Семеренко. Вона повернулася у Київ 9-го лютого.

Натомість у Пекін вилетіла Анастасія Меркушина, яка була запасною біатлоністкою. Для того, щоб Україна змогла виступити в естафеті, потрібно мати чотирьох здорових біатлоністок.

Команді важко, тому що такий стан. Третина команди закрита: масажисти, сервісмени, головний тренер. Для спортсмена це все дуже важко, психологічно складно. Здають тести весь час. Не відомо чи буде естафета, оскільки наразі лише троє здорових біатлоністок,

– розповів Бринзак.

Результати українців у Пекіні

На Іграх у Пекіні відбулися три біатлонні гонки. У змішаній естафеті збірна України фінішувала тільки на 13-у місці, допустивши надто багато помилок на стрільбі.

Набагато краще представники України провели індивідуальні гонки. Штрафна хвилина відділила Юлію Джими від боротьби за медалі й вона фінішувала на 10-й позиції.

Дмитро Підручний посів 18-у сходинку, що найкращий для нього результат за кар'єру в індивідуальних гонках.

Збірна України здобула "золото" в естафеті на Олімпійських іграх у Сочі у 2014 році. Всього Україна за всю історію виступів на зимових Олімпійських виграла 8 медалей, з яких 5 – у біатлоні.