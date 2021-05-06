Тренерку збірної Німеччини звільнили через психологічне насильство

У збірній Німеччини зі спортивної гімнастики стався скандал. Габріелу Фрезе звільнили з олімпійського тренувального центру через скарги спортсменок.

Тренерка давала ліки без рецепта

Німецьку тренерку з гімнастики звільнили після розслідування через скарги спортсменок на грубе поводження.

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12 гімнасток на чолі з колишньою чемпіонкою світу Поліною Шефер заявили, що Фрезе використовує в роботі словесні образи.

Також тренерку звинуватили в тому, що вона нібито допускала виснажливі тренування, вимагала вводити лікарські та інші фармакологічні препарати для поліпшення показників.

Окрім того, Фзере начебто давала ліки без рецепта.

Федерація гімнастики Німеччини (DTB) за сприяння франкфуртської юридичної фірми провела незалежне розслідування.

За підсумками розслідування було виявлено 17 епізодів психологічного насильства з боку Фрезе.

Тренерка всі звинувачення спростувала. Вона подасть позов до регіонального суду Франкфурта-на-Майні. Фрезе намагається через суд відкрити всі матеріали справи, представлені у січні для DTB.