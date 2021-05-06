Лорел Габбард скористалася зміною правил

Лорел Габбард змогла гарантувати собі участь в Іграх-2020 завдяки зміні правил відбору. Внаслідок пандемії COVID-19 більшість ліцензійних турнірів на Олімпіаду були скасовані.

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) змінив систему відбору. У важкій атлетиці путівки на Олімпійські ігри гарантуватимуть спортсмени, які займають найвищі позиції у рейтингу.

Габбард посідає 16 місце у вазі понад 87 кілограмів, що не гарантувало їй поїздку в Токіо. Та Габбард отримає путівку на Олімпіаду через те, що частина спортсменок, які мають кращий рейтинг, не зможуть виступити через ліміт.

Відповідно до правил, кожну країну може представляти по одному спортсмену.

МОК у 2019 році дозволив трансгендерам виступи у жіночих турнірах за умов, якщо їхній рівень тестостерону буде менший показника 10 наномоль на літр впродовж року.

Габбард виконала необхідні умови для участі на Олімпіаді. Остаточна заявка Нової Зеландії на турнір буде відома 5 липня.

43-річна Габбард може стати найстаршою важкоатлеткою в історії змагань.

Що відомо про Лорел Габбард?

Лорер змінила стать у 2012 році. До цього Габбард виступала під ім'ям Гевін Габбард у вазі до 105 кілограмів.

У 2017 році на чемпіонаті світу Габбард завоювала "срібло", що стало дебютною нагородою на такому рівні.

На чемпіонаті світу-2019 Габбард піднялася рекордну для себе вагу – 285 кілограмів. Однак Лорен не здобула нагороду, а посіла 6 місце. Найкращий результат Габбард продемонструвала у кваліфікації.

Літні Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року.