Тренер давала лекарства без рецепта

Немецкий Тренер по гимнастике освободили после расследования из-за жалоб спортсменок на грубое обращение.

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12 гимнасток во главе с бывшей чемпионкой мира Полиной Шефер заявили, что Фрезе использует в работе словесные оскорбления.

Также тренера обвинили в том, что она якобы допускала изнурительные тренировки, требовала вводить лекарственные и другие фармакологические препараты для улучшения показателей.

Кроме того, Фзере якобы давала лекарства без рецепта.

Федерация гимнастики Германии (DTB) при содействии франкфуртской юридической фирмы провела независимое расследование.

По итогам расследования было выявлено 17 эпизодов психологического насилия со стороны Фрезе.

Тренер все обвинения опровергла. Она подаст иск в региональный суд Франкфурта-на-Майне. Фрезе пытается через суд открыть все материалы дела, представленные в январе для DTB.