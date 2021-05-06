Тренерка давала ліки без рецепта
Німецьку тренерку з гімнастики звільнили після розслідування через скарги спортсменок на грубе поводження.
Це цікаво На Олімпіаді-2020 уперше виступить трансгендерна спортсменка
12 гімнасток на чолі з колишньою чемпіонкою світу Поліною Шефер заявили, що Фрезе використовує в роботі словесні образи.
Також тренерку звинуватили в тому, що вона нібито допускала виснажливі тренування, вимагала вводити лікарські та інші фармакологічні препарати для поліпшення показників.
Окрім того, Фзере начебто давала ліки без рецепта.
Федерація гімнастики Німеччини (DTB) за сприяння франкфуртської юридичної фірми провела незалежне розслідування.
За підсумками розслідування було виявлено 17 епізодів психологічного насильства з боку Фрезе.
Тренерка всі звинувачення спростувала. Вона подасть позов до регіонального суду Франкфурта-на-Майні. Фрезе намагається через суд відкрити всі матеріали справи, представлені у січні для DTB.
- Слід зазначити, що це не перші заяви, на які тренерка реагує судовим позовом. У березні Габріеле Фрезе подала перший позов проти однієї з гімнасток.
- Судове засідання розглядало скаргу тренера в окружному суді Хемница. Тренерка вважає, що спортсменка поширює неправдиві відомості про неї.