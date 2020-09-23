Український півзахисник Андрій Ярмоленко фактично одноосібно знищив "Халл" у Кубку англійської ліги, забивши два голи й віддавши дві передачі. Після цього фани "Вест Хема" почали критикувати керманича команди Девіда Моеса через недовіру до українця.

"Вест Хем" повинен вийти на наступну гру чемпіонату в такому ж складі, пише Sportanalytic з посиланням на заяви фанатів клубу.

Це варто побачити Ярмоленко забив два голи та віддав дві результативні передачі за "Вест Хем": відео

"Моес буде дурнем, якщо не зробить цього. Той же Ярмоленко повинен буде грати в основі в неділю, інакше це буде виглядати немов знущання з хлопця", – відреагував на перемогу улюбленої команди вболівальник Браун.

Наостанок він висловив сподівання, що "Девід Моес не втратив залишки свого тренерського таланту й почне ухвалювати правильні рішення". Ще один уболівальник Клайв зізнався, що йому приємно дивитися на таку гру українця.

Це саме те, чого від нього чекають вболівальники й тренерський штаб. За своїм потенціалом Ярмоленко здатний забивати 15 – 20 голів за сезон у всіх турнірах і віддавати стільки ж передач,

– заявив уболівальник.

Він висловив переконання, що тренерський штаб повинен більше довіряти українському півзахиснику, адже результати команди залишають бажати кращого, а отже слід вже зараз вносити зміни.

Коротко про гру Ярмоленка:

22 вересня "Вест Хем" зустрівся з "Халл Сіті", обігравши його з впевненим рахунком 5:1. З 5 голів "Вест Хема" Андрій Ярмоленко самотужки забив два, а ще двічі асистував партнерам по команді.