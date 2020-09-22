Український півзахисник Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу "Вест Хема" на матч Кубка футбольної ліги. Українець став одним з найбільш продуктивних на полі.

Ще у першому таймі "Вест Хему" вдалося відзначитися двічі. Голи на рахунках Снодграсса та Алле. В обох випадках гравцям "молотобійців" асистував Ярмоленко.

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Під час першого взяття воріт він побачив вільного партнера, та елегантно закинув на нього на протилежну сторону штрафного майданчика.

А вже наприкінці першого тайму Ярмоленко відібрав м'яч у суперника та скинув під удар Алле.

У другому таймі Ярмоленко забив вже сам. Він відзначився ударом з пенальті.

1 goal 2 assists for Yarmolenko ️pic.twitter.com/UVIarZo9m2 — Shriv️ (@ShrivWHU) September 22, 2020

Варто додати, що перед самим матчем стало відомо, що у головного тренера "Вест Хема" Девіда Моеса та ще двох гравців – Ісси Діопа та Джоша Куллена – коронавірус. Їх відправили на самоізоляцію одразу зі стадіону за декілька хвилин до початку матчу. Сам матч вирішили не переносити.