Тренера збірної України не випускають з ізоляції на Олімпіаді: ексклюзив з Бринзаком
Наставник чоловічої збірної України Юрай Санітра продовжує перебувати на самоізоляції в Пекіні на Олімпійських іграх. Санітра потрапив на самоізоляцію через те, що здав позитивні тести на коронавірус.
У Санітри незадовільні показники
Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак ексклюзивно сайту 24 каналу прокоментував ситуацію щодо Санітри.
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Спершу повідомлялося, що словацький наставник збірної України зможе повернутися до команди через 7 днів після виявлення хвороби.
Санітра потрапив на самоізоляцію ще 27-го січня і досі не повернувся до команди.
Юрай Санітра також почувається добре, але його не випускають з ізоляції через незадовільні показники. Сподіваємося, що найближчим часом він зможе повернутися до команди,
– заявив Бринзак.
Раніше щодо Юрая Санітри висловився і капітан чоловічої команди Дмитро Підручний. Він розповів, що тренер на зв'язку з командою тільки завдяки телефону.
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За словами Підручного, в команді очікували, що Санітра приєднається до них, але перед індивідуальною гонкою 8-го лютого сказали, що у фахівця є якісь проблеми.Важливо. Повне інтерв'ю Володимира Бринзака читайте на сайті 24 каналу.
Наступні біатлонні гонки на Олімпіаді відбудуться 11 – 13 лютого. На спортсменів чекають два спринти й гонки переслідування.