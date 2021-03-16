Тренера загребського Динамо засудили до майже 5 років ув'язнення

Верховний суд Хорватії залишив у силі вирок суду, який головний тренер загребського Динамо Зоран Маміч засуджений до 4 років та 8 місяців ув'язнення. Також тюремний вирок отримав його брат Здравко Маміч та Дамір Врбановіч.

Здравко Маміч та його брат Зоран були звинувачені в корупції та організації злочинної діяльності. Їх звинуватили у розкраданні у великих розмірах. Правоохоронці звинуватили їх у розкраданні 15 мільйонів євро з бюджету клубу, починаючи з 2008 року.

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Ці гроші вони приховали під час переходу футболістів Динамо в іноземні клуби.

Здравко Маміч, який свого часу був спортивним директором клубу, і навіть віцепрезидентом Федерації футболу Хорватії, був засуджений до 6,5 років ув'язнення. Зоран Маміч – до 4 років та 8 місяців. Три роки ув'язнення отримав колишній директор загребського клубу Дамір Врбановіч.

Після того, як Верховний суд Хорватії залишив у силі вироки муніципального суду Осієка, Зоран Маміч подав у відставку з посади головного тренера та спортивного директора клубу. Хоча і надалі заявляє, що він невинний.

Замість Зорана Маміча, новим тренером Динамо став Дамір Кржнар.