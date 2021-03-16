Верховный суд Хорватии оставил в силе приговор суда, главный тренер загребского Динамо Зоран Мамич приговорен к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы. Также тюремное заключение получил его брат Здравко Мамич и Дамир Врбанович.

Здравко Мамич и его брат Зоран были обвинены в коррупции и организации преступной деятельности. Их обвинили в хищении в крупных размерах. Правоохранители обвинили их в хищении 15 миллионов евро из бюджета клуба, начиная с 2008 года.

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Эти деньги они скрыли при переходе футболистов Динамо в иностранные клубы.

Здравко Мамич, который в свое время был спортивным директором клуба, а также вице-президентом Федерации футбола Хорватии, был приговорен к 6,5 годам заключения. Зоран Мамич – до 4 лет и 8 месяцев. Три года тюрьмы получил бывший директор загребского клуба Дамир Врбанович.

После того, как Верховный суд Хорватии оставил в силе приговоры муниципального суда Осиека, Зоран Мамич подал в отставку с поста главного тренера и спортивного директора клуба. Хотя и в дальнейшем заявляет, что он невиновен.

Вместо Зорана Мамича, новым тренером Динамо стал Дамир Кржнар.