Тренера загребського Динамо засудили до майже 5 років ув'язнення
Верховний суд Хорватії залишив у силі вирок суду, який головний тренер загребського Динамо Зоран Маміч засуджений до 4 років та 8 місяців ув'язнення. Також тюремний вирок отримав його брат Здравко Маміч та Дамір Врбановіч.
Джерело:Vecernji List
Здравко Маміч та його брат Зоран були звинувачені в корупції та організації злочинної діяльності. Їх звинуватили у розкраданні у великих розмірах. Правоохоронці звинуватили їх у розкраданні 15 мільйонів євро з бюджету клубу, починаючи з 2008 року.
Читайте також Суркіс готовий допомогти Ярославському своїми футболістами задля відродження Металіста
Ці гроші вони приховали під час переходу футболістів Динамо в іноземні клуби.
Здравко Маміч, який свого часу був спортивним директором клубу, і навіть віцепрезидентом Федерації футболу Хорватії, був засуджений до 6,5 років ув'язнення. Зоран Маміч – до 4 років та 8 місяців. Три роки ув'язнення отримав колишній директор загребського клубу Дамір Врбановіч.
Після того, як Верховний суд Хорватії залишив у силі вироки муніципального суду Осієка, Зоран Маміч подав у відставку з посади головного тренера та спортивного директора клубу. Хоча і надалі заявляє, що він невинний.
Замість Зорана Маміча, новим тренером Динамо став Дамір Кржнар.
- Загребське Динамо лідирує в чемпіонаті Хорватії.
- В 1/8 фіналу Ліги Європи команда грає проти англійського Тоттенхема. Перший матч закінчився перемогою "шпор" з рахунком 2:0. Матч-відповідь запланований на 18 березня.
Поділитися новиною