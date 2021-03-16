Суркіс готовий допомогти Ярославському своїми футболістами задля відродження Металіста
Президент Дінамо Ігор Суркіс заявив, що готовий допомогти ексвласнику харківського Металіста Олександру Ярославському у відродженні футбольного клубу.
Джерело:Циганик LIVE
Київський бізнесмен з ностальгією згадав часи, коли Металіст належав Олександру Ярославському.
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За словами Суркіса, Ярославський дійсно любив клуб і футбол, і хоча вони сварилися, зізнався президент Динамо, все ж таки "завжди боролися за свої команди".
"Тепер він хоче повернути Металіст, і харківська влада повинна йому допомагати. Я готовий допомагати на перших етапах, якщо це необхідно. В нас є багато футболістів, у нас прекрасно функціонує академія", – зазначив Суркіс.
Функціонер спрогнозував, що, знаючи амбіції бізнесмена, через кілька років клуб боротиметься за найвищі місця в Прем'єр-лізі.
"Ніколи не боявся конкуренції. Якщо Ярославський каже: "Бережіться", так я можу сказати: "Заходь, Металіст, в УПЛ і бережися", – резюмував Суркіс.
Що відомо про відродження Металіста
- Колишній президент Металіста Олександр Ярославський 23 лютого заявив, що хоче відродити клуб. Він закликав до цього місцеву владу та всіх небайдужих.
- Ярославський наголосив, що хоче, аби відродження Металіста відбулося законно. Він зазначив, що не планує платити борги, які залишилися після Курченка.
- Також він підтвердив, що відродження Металіста відбудеться на базі ФК Метал з Другої ліги України.
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