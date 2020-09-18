Чи покине УПЛ один із найкращих бомбардирів України: відповідь футболіста
Нападник "Десни" Олександр Філіппов розповів, чи покине чемпіонат України. Футболіст спростував чутки про перехід у Бельгію.
Найближчим часом Філіппов не планує покидати чернігівську "Десну". Футболіст заперечив перехід в бельгійський "Сент-Трюйден", повідомляє Footboom.
До теми: Один з найкращих бомбардирів УПЛ може перебратись у Бельгію
Раніше повідомлялось, що гравець може покинути Чернігів та перебратись у бельгійський "Сент-Трюйден". 27-річний нападник повинен був підписати довгостроковий контракт із командою.
Філіппов спростував таку інформацію, яка швидша розлетілась у інтернеті. За словами футболіста "Десни", ця інформація, це чиїсь вигадки, але не більше.
Торік Філіппов відзначився 16 результативними ударами у 30 зіграних матчах. Форвард вже стукає у двері національної збірної України.
Що відомо про Олександра Філіппова
- Філіппов – вихованець донецького футболу. Відомий за виступами у "Арсеналі" та "Іллічівці".
- 5 липня 2016 року підписав контракт з чернігівським клубом. За підсумками першого півріччя забив 10 м'ячів і віддав 4 гольові передачі, ставши кращим бомбардиром команди і одним з кращих в лізі. Першу половину сезону 2016/17 "Десна" завершила на 3-му місці, а Філіппов був визнаний одним з кращих нападників дивізіону.
- З 2012 року викликався до складу молодіжної збірної України. У її складі в серпні 2012 року зайняв третє місце на Меморіалі Лобановського, зігравши в обох матчах. А в січні 2013 року став фіналістом Кубка Співдружності, зігравши в 4 матчах збірної і забивши один гол.