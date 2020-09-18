Нападник "Десни" Олександр Філіппов розповів, чи покине чемпіонат України. Футболіст спростував чутки про перехід у Бельгію.

Найближчим часом Філіппов не планує покидати чернігівську "Десну". Футболіст заперечив перехід в бельгійський "Сент-Трюйден", повідомляє Footboom.

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Раніше повідомлялось, що гравець може покинути Чернігів та перебратись у бельгійський "Сент-Трюйден". 27-річний нападник повинен був підписати довгостроковий контракт із командою.

Філіппов спростував таку інформацію, яка швидша розлетілась у інтернеті. За словами футболіста "Десни", ця інформація, це чиїсь вигадки, але не більше.

Торік Філіппов відзначився 16 результативними ударами у 30 зіграних матчах. Форвард вже стукає у двері національної збірної України.

Що відомо про Олександра Філіппова