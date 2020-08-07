Завдяки футболістам команди Віктор Скрипник залишився у тренерському кріслі "Зорі". Вони поставили ультиматум керівництву клубу.

Журналіст Ігор Бурбас повідомив про це у своєму Twitter. Ультиматум полягав у тому, що гравці готові грати лише під керівництвом Скрипника.

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Принципова позиція

Вони не готові визнавати когось іншого у тренерському кріслі клубу.

Це стало визначальним в і без того заплутаній історії, де ще до цього перепоною стала грошова компенсація,

– написав журналіст.

Скрипника втримали в Зорі багато чому завдяки гравцям. Саме вони колективно звернулись до президента Геллера з меседжем, що тренером визнають лише Скрипника і нікого іншого. Це стало визначальним в і без того заплутаній історії, де ще до цього перепоною стала грошова компенсація. — Igor Burbas (@iburbas) August 6, 2020

Додамо. що цього сезону "Зоря" завершила чемпіонат на третьому місці в УПЛ.

Скрипник міг покинути "Зорю"