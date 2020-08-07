Не визнаємо іншого тренера: чому Скрипник залишився в "Зорі"
Завдяки футболістам команди Віктор Скрипник залишився у тренерському кріслі "Зорі". Вони поставили ультиматум керівництву клубу.
Журналіст Ігор Бурбас повідомив про це у своєму Twitter. Ультиматум полягав у тому, що гравці готові грати лише під керівництвом Скрипника.
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Принципова позиція
Вони не готові визнавати когось іншого у тренерському кріслі клубу.
Це стало визначальним в і без того заплутаній історії, де ще до цього перепоною стала грошова компенсація,
– написав журналіст.
Скрипник міг покинути "Зорю"
- У літній період не вщухали чутки, що Віктор Скрипник, попри доволі вдалий сезон, покине "Зорю". Серед причин називалася нестабільна фінансова ситуація в клубі (заборгованості сягали тримісячного терміну). Інтерес до Скрипника приписували "Дніпро-1".
- Згодом була інформація, що в контракті Скрипника прописана сума за дострокове розірвання угоди – 500 тисяч євро.
- Скрипника в "Зорі"мав би замінити Олександр Бабич. Тренер перед тим покинув "Маріуполь" – в нього закінчився термін дії контракту.