Тренер збірної України з біатлону вилікувався від COVID-19 перед стартом Олімпіади-2022

Гарні новини надійшли з розташування збірної України з біатлону. Ігор Ященко отримав негативний тест на коронавірус.

Ященко: Можу повернутися до активної діяльності

Про свій стан здоров'я та перемогу над коронавірусом Ігор Ященко повідомив у коментарі НОК України. Помічник Юрая Санітри у чоловічій українській збірній отримав негативний тест та повертається до команди напередодні початку Олімпіади-2022.

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Наставник розповів про погіршення умов у Пекіні. Через це тренерський штаб вирішив, що команда не поїде на тренування на біатлонний стадіон, а проведе роботу в Олімпійському селищі.

Я дуже радий, що так все сталося і я можу повернутися до активної діяльності. Почуваю я себе чудово. Вже зранку, за процедурою, здав черговий тест. Наразі у нас тут -16 і дуже сильний вітер. Ми прийняли рішення, не їхати на тренування на біатлонний стадіон за такої погоди, а на місці, тут у селищі, його провести, розім’ятися тощо,

– сказав Ященко.

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