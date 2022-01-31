Тренер збірної України з біатлону вилікувався від COVID-19 перед стартом Олімпіади-2022

31 січня 2022 , 11:28
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Джерело:

НОК України

Гарні новини надійшли з розташування збірної України з біатлону. Ігор Ященко отримав негативний тест на коронавірус.

Ященко: Можу повернутися до активної діяльності

Про свій стан здоров'я та перемогу над коронавірусом Ігор Ященко повідомив у коментарі НОК України. Помічник Юрая Санітри у чоловічій українській збірній отримав негативний тест та повертається до команди напередодні початку Олімпіади-2022.

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Наставник розповів про погіршення умов у Пекіні. Через це тренерський штаб вирішив, що команда не поїде на тренування на біатлонний стадіон, а проведе роботу в Олімпійському селищі.

Я дуже радий, що так все сталося і я можу повернутися до активної діяльності. Почуваю я себе чудово. Вже зранку, за процедурою, здав черговий тест. Наразі у нас тут -16 і дуже сильний вітер. Ми прийняли рішення, не їхати на тренування на біатлонний стадіон за такої погоди, а на місці, тут у селищі, його провести, розім’ятися тощо,
– сказав Ященко.

Коронавірус підкосив тренерів збірної України

  • Нагадаємо, що на самоізоляції продовжує перебувати головний тренер чоловічої збірної Юрай Санітра. Словак двічі здавав тест на коронавірус та два рази він був позитивний.
  • Повідомлялось, що наставник начебто пробуде наодинці сім днів.
  • Хоча раніше заявляли, що один з тестів мав негативний характер, але ця інформація виявилась неточною.
  • Біатлонні гонки у Пекіні стартують 5 лютого, а церемонія відкриття Олімпійських ігор запланована на 4 лютого.
Автор: Софія Кулай