Санітра здав ще один тест

Сайт Федерації біатлону інформує, що Санітра здав позитивний тест на коронавірус вранці 27-го січня. Пізніше другий антиген тест показав негативний результат.

Дізнайтесь більше Тренер збірної України з біатлону здав позитивний тест на коронавірус після прибуття в Пекін

Санітра здав третій ПЛР-тест, результати якого очікуються у найближчі години.

Після цього буде ухвалено рішення, чи зможе Санітра продовжувати працювати далі, чи змушений буде піти на самоізоляцію.

Біатлон на Олімпіаді-2022

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні розпочнуться 4-го лютого й триватимуть до 20-го лютого. Біатлонні гонки будуть відбуватися 5 – 19 лютого.

Представники чоловічої збірної України ніколи в історії не здобували нагороди на Олімпіаді.

До складу збірної України потрапили чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний, Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон Дудченко й Артем Тищенко.