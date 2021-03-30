Тренер збірної Уельсу вигнав футболістів через порушення режиму

У збірній Уельсу жорстко ставляться до режиму футболістів. Декілька гравців недотримали комендантську годину та відразу покинути розташування національної команди.

Футболісти збірної Уельсу 30 березня зіграють проти чеської команди у 3 турі відбору на чемпіонат світу-2022. Однак головний наставник збірної Раян Гіггз не зможе розраховувати на трьох гравців. Все через порушення режиму.

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Хто покинув збірну Уельсу

Хал Робсон-Кану (Вест Бромвіч)

Раббі Матондо (Шальке)

Тайлер Робертс (Лід Юнайтед)

Всі троє футболістів перед матчем з Чехією були спіймані на недотриманні комендантської години, порушивши протокол, встановлений Футбольною асоціацією Уельсу.

Гравці покинули свої готельні номери після "відбою". Тренерський штаб збірної вирішив, що таке порушення комендантської години є досить серйозним і достроково відправив усю трійцю у клуби.

Після двох відбіркових матчів Уельс йде на третьому місці, у їх активі ще жодного очка.

Їх майбутній суперник Чехія із 6 пунктами є лідером групи.

Також у цій групі за путівку на чемпіонат світу борються Бельгія, Білорусь та Естонія.

Поєдинок Уельс – Чехія розпочнеться о 21:45.