Тренер збірної Уельсу вигнав футболістів через порушення режиму
У збірній Уельсу жорстко ставляться до режиму футболістів. Декілька гравців недотримали комендантську годину та відразу покинути розташування національної команди.
Джерело:Sky Sports
Футболісти збірної Уельсу 30 березня зіграють проти чеської команди у 3 турі відбору на чемпіонат світу-2022. Однак головний наставник збірної Раян Гіггз не зможе розраховувати на трьох гравців. Все через порушення режиму.
Варте уваги В Австрії залишилися незадоволені суддівством українки Монзуль в історичному матчі
Хто покинув збірну Уельсу
- Хал Робсон-Кану (Вест Бромвіч)
- Раббі Матондо (Шальке)
- Тайлер Робертс (Лід Юнайтед)
Всі троє футболістів перед матчем з Чехією були спіймані на недотриманні комендантської години, порушивши протокол, встановлений Футбольною асоціацією Уельсу.
Гравці покинули свої готельні номери після "відбою". Тренерський штаб збірної вирішив, що таке порушення комендантської години є досить серйозним і достроково відправив усю трійцю у клуби.
- Після двох відбіркових матчів Уельс йде на третьому місці, у їх активі ще жодного очка.
- Їх майбутній суперник Чехія із 6 пунктами є лідером групи.
- Також у цій групі за путівку на чемпіонат світу борються Бельгія, Білорусь та Естонія.
Поділитися новиною