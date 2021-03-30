Австрія обіграла Фарерські острови (3:1) в матчі відбору на ЧС-2022. Матч обслужила українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.

Вона стала другою жінкою-арбітром, яка обслужила матч відбору на чемпіонат світу. Напередодні, першою стала француженка Стефані Фраппар. Вона обслуговувала матч Нідерланди – Латвія.

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В австрійському підрозділі Sky Sports розкритикували суддівство українки. Відзначається, що рефері не побачила очевидний фол захисника гостей в моменті із забитим м'ячем.

Згоден з журналістами і головний тренер господарів зустрічі Франко Фода.

Цей фол потрібно було зафіксувати. Однак команда зберігала спокій, задавала темп і показала себе добре,

– йдеться у повідомленні.

До слова. За 90 хвилин Катерина Монзуль показала 2 жовті картки – по одній на команду. На 16-й хвилині попередження отримав півзахисник збірної Австрії Флоріан Грілліч за підніжку. А наприкінці першого тайму Катерина покарала хавбека фарерців Брандура Ольсена. Всього арбітр зафіксувала 17 фолів (10-7) і два офсайди (обидва в австрійських футболістів).