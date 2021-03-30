В сборной Уэльса жестко относятся к режиму футболистов. Несколько игроков не соблюли комендантский час и сразу покинули расположение национальной команды.

Футболисты сборной Уэльса 30 марта сыграют против чешской команды в 3 туре отбора на чемпионат мира-2022. Однако главный наставник сборной Райан Гиггз не сможет рассчитывать на трех игроков. Все из-за нарушения режима.

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Кто покинул сборную Уэльса

Хал Робсон-Кану (Вест Бромвич)

Рабби Матондо (Шальке)

Тайлер Робертс (Лидс Юнайтед)

Все трое футболистов перед матчем с Чехией были пойманы на несоблюдении комендантского часа, нарушив протокол, установленный Футбольной ассоциацией Уэльса.

Игроки покинули свои гостиничные номера после "отбоя". Тренерский штаб сборной решил, что такое нарушение комендантского часа является достаточно серьезным и досрочно отправил всю троицу в клубы.

Поединок Уэльс – Чехия начнется в 21:45.