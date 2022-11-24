Тренер збірної Польщі порівняв Левандовського із Марадоною: що трапилося

12:55

У матчі 1 туру групової стадії Чемпіонату світу 2022 року зіграли Мексика та Польща – переможця виявити не змогли, гра закінчилась із "сухим" рахунком. На 58-й хвилині Левандовський не зміг пробити пенальті.