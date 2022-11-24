Після матчу головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич підтримав Роберта Левандовського, передає 24 канал. Тренер сказав, що співчуває капітану команди.
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Я співчуваю йому. Знаю, як почувається капітан, який не забив пенальті. Левандовскі дуже емоційно відреагував на це – у нас у роздягальні є монітор, і Роберт багато разів переглянув повтор.
За словами тренера, Левандовський впорається іх ситуацією, йому допоможе команда.
Таке вже траплялося з великими – Сократесом, Зіко, Платіні, Марадоною. Це футбол,
– переконаний Міхневич.
- До слова, разом із Мексикою та Польщею у групі С грають Саудівська Аравія та Аргентина.
- Матч яких завершився сенсаційною перемогою Саудівської Аравії.