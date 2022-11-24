После матча главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поддержал Роберта Левандовского, сообщает 24 канал. Тренер сказал, что сочувствует капитану команды.

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Чеслав Михневич главный тренер сборной Польши Я сочувствую ему. Знаю, как чувствует себя капитан, не забивший пенальти. Левандовски очень эмоционально отреагировал на это – у нас в раздевалке есть монитор, и Роберт не раз просмотрел повтор.

По словам тренера, Левандовский справится с их ситуацией, ему поможет команда.

Такое уже случалось с большими – Сократесом, Зико, Платини, Марадоной. Это футбол,

– убежден Михневич.