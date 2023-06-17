"Україна не заслужила перемогу": тренер Північної Македонії не оцінив звитягу "синьо-жовтих"

Представництво македонського колективу не вдоволене результатjv зустрічі з українцями. Збірна "сонця" не визнає свого провалу.

Збірна України влаштувала неймовірний камбек у матчі з Північною Македонією (2:3) в рамках відбору до Євро-2024. Проте македонці не вважають перемогу українців заслуженою.

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Складно визнати свою поразку

Помічник головного тренера збірної Північної Македонії Роберт Стояновський відреагував на поразку від "синьо-жовтих", які провалили перший тайм, проте активізували у другій половині гри та наздогнали упущене. Наставник збірної "сонця" вважає, що українці не мали сходити з поля у ролі тріумфаторів. Варто відзначити, що подібний камбек українцям вдався вперше за 23 роки.

Проте Стояновський все ж знайшов декілька мінусів у грі своїх підопічних, які не могли нічого протиставити вмотивованим українцям у другому таймі та просто споглядали, як у них крадуть перемогу, та навіть завуальовано визнав, що клас футболістів збірної України вищий, аніж представників Північної Македонії.

Я вітаю гостей, хоча вважаю, що їхня перемога не заслужена. Тут справа в ментальності. Радий за наших хлопців, які показали тактично зрілу гру в першому таймі. У другому ж найбільшою проблемою для нас стала фізична підготовка, тому ми й провалилися. Щоб якісно зіграти матч такого рангу, потрібні гравці, які весь час виступають у своїх клубах. На жаль, хоча у нас є хороші футболісти, вони не отримують належного ігрового часу в своїх командах,

– сказав Стояновський.

Нагадаємо, що матч з македонцями став другим для збірної України в рамках відбору до Євро-2024. Раніше "синьо-жовті" поступилися збірній Англії з рахунком 2:0 (тоді українців на поле вивів виконуючий обов'язків головного тренера Руслан Ротань), яка у свою чергу виграла усі три стартові зустрічі. Уже 19-го червня на "синьо-жовтих" чекає черговий екзамен у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи в лиці збірної Мальти.