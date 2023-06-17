16 червня Україна набрала свої перші три бали у відборі на Євро-2023. Перша офіційна гра Сергія Реброва на чолі збірної добряче потріпала нерви українським уболівальникам.

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Привітання з перемогою від колишнього наставника

Перший таймі "синьо-жовті" повністю провалили, поступившись македонцям 2:0. А от по перерві була зовсім інша гра, Ребров випустив свіжих футболістів, які допомогли принести бажаний результат. У другій 45-хвилинці Україна завдяки голам захисників Забарного та Коноплі зрівняла рахунок 2:2. А Циганков приніс перемогу команді Реброва 2:3.

Це перша звитяга Реброва на чолі національної команди. Поки що у двох матчах під керівництвом цього наставника наша збірна ще не поступалась.

Після поєдинку перемогу української збірної оцінив колишній її наставник Андрій Шевченко. Амбасадор платформи UNITED24 виклав світлину усієї команди та привітав Реброва з переможним почином.

Відмінна гра і характер нашої Збірної сьогодні ввечері. Заслужена перемога після неймовірного відіграшу в другому таймі. Вітаю нашого тренера, Сергія Реброва, з його чудовим дебютом і з першою з майбутніх перемог!,

– написав Шевченко на своїй сторінці в інстаграмі.

На що у коментарях відреагував сам Ребров. Сергій Станіславович подякував Шеві за теплі слова: "Дякую, друже".

Збірна України після двох зіграних матчів підійнялась на друге місце у групі "С", набравши перші три бали. Одноосібним лідером групи є Англія, яка у 3-х турах набрала максимальні 9 очок.

Італія та Північна Македонія теж мають у своєму доробку по 3 бали та йдуть на третій та четвертій позиціях відповідно. Таблицю замикає Мальта, яка не набрала поки що жодного пункту.

Зверніть увагу! Вже 19 червня українська збірна зіграє проти Мальти у своєму 3-му матчі відборі на Євро-2024. Команда Реброва проведе формально домашній поєдинок у словацькій Трнаві.