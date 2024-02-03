"Важливо, щоб нападники забивали голи": тренер Валенсії оцінив гру Яремчука в матчі з Альмерією
Джерело:Marca
Український форвард Валенсії Роман Яремчук порадував своїх шанувальників забитим голом. М'яч, який влетів у ворота Альмерії, став третім для українця у складі "кажанів".
Іспанська Валенсія здобула важливу перемогу над аутсайдером Ла Ліги Альмерією (2:1). Один із м'ячів забив українець Роман Яремчук.
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Бараха похвалив Яремчука
Після поєдинку головний тренер Валенсії Рубен Бараха не приховував свого задоволення діями українського форварда. За його словами, Яремчук набрав непогану форму, але через травму пропустив кілька поєдинків.
"Ми відіграли важкий матч, але після пропущеного голу ми продовжили тиснути на суперника.
Роман Яремчук був у хорошій формі, поки не захворів. Ми добре зіграли сьогодні з двома нападниками. Вони виконали хорошу роботу, вони добре пресингували. Якщо ви виграєте, і ваші два нападники забивають – це добре. Це позитивно. Дуже важливо, щоб наші нападники забивали голи", – зазначив Бараха.
Яремчук стає основним у Валенсії
- Нагадаємо, що Роман Яремчук приєднався до Валенсії на початку сезону. "Кажани" орендували форварда до завершення чемпіонату.
- Українець досить довго адаптувався до стилю команди та не міг відзначитися результативними діями.
- Свій перший гол за "кажанів" Яремчук забив у кубковому матчі проти Ароси (1:0), який відбувся у грудні минулого року.
- Не став себе довго чекати дебютний гол у Ла Лізі. На початку січня цього року Валенсія ефектно перемогла Вільярреал (3:1), а одним з героїв поєдинку став Яремчук.
- Наразі на рахунку 28-річного нападника 3 голи у 20 поєдинках за Валенсію.
- Наступний матч команда Яремчука зіграє 10 лютого проти Лас-Пальмас.