Испанская Валенсия одержала важную победу над аутсайдером Ла Лиги Альмерией (2:1). Один из мячей забил украинец Роман Яремчук.

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Бараха похвалил Яремчука

После поединка главный тренер Валенсии Рубен Бараха не скрывал своего удовлетворения действиями украинского форварда. По его словам, Яремчук набрал неплохую форму, но из-за травмы пропустил несколько поединков.

"Мы отыграли тяжелый матч, но после пропущенного гола мы продолжили давить на соперника.

Роман Яремчук был в хорошей форме, пока не заболел. Мы хорошо сыграли сегодня с двумя нападающими. Они проделали хорошую работу, они хорошо прессинговали. Если вы выигрываете, и ваши два нападающих забивают – это хорошо. Это позитивно. Очень важно, чтобы наши нападающие забивали голы", – отметил Бараха.

Яремчук становится основным в Валенсии