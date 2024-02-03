Валенсія – Альмерія 2:1

Голи: Дуро, 14, Яремчук, 23 – Аррібас, 50

Вилучення: Баптістан, 90+2 (А)

У поточному сезоні Альмерія неодноразово створювала проблеми фаворитам. У першому колі "червоно-білі" вже відбирали очки у Валенсії (2:2), пише 24 Канал.

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Яремчук знову забиває за Валенсію

Головний тренер "кажанів" Рубен Бараха у стартовому складі випустив Романа Яремчука. Українець сповна виправдав довіру наставника.

Втім, першим відкрив рахунок не українець, а його партнер по нападу. На 14-й хвилині Уго Дуро свій ривок до воріт суперника завершив прицільним ударом.

Далі за справу взявся український легіонер. Роман відгукнувся на навіс від партнера по команді та ударом головою подвоїв перевагу "кажанів". Цей гол став третім для Романа у футболці Валенсії.

Радість від забитого голу зіпсувала жовта картка, яку арбітр показав Яремчуку за надмірні емоції.

На початку другого тайму гості повернули інтригу в матчі. Хавбек Альмерії Серхіо Аррібас скоротив розрив у рахунку.

В середині другої половини гри господарі отримали право на одинадцятиметровий. Однак Пепелу не зумів реалізувати пенальті, поціливши м'ячем у стійку.

На 70-й хвилині поєдинку Бараха замінив Яремчука, пам'ятаючи про жовту картку форварда.

Наприкінці зустрічі червону картку отримав футболіст Альмерії Лео Баптістан, чим допоміг господарям здобути переможний результат – 2:1.

Валенсія піднялася на одну сходинку в турнірній таблиці. Після 22-х турів "кажани" займають 7-е місце, набравши 35 очок.

Альмерія замикає таблицю чемпіонату. "Червоно-білі" у поточному сезоні ще жодного разу не святкували перемогу.

Відеоогляд матчу Валенсія – Альмерія