Іспанська Валенсія здобула важливу перемогу над аутсайдером Ла Ліги Альмерією (2:1). Один із м'ячів забив українець Роман Яремчук.

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Бараха похвалив Яремчука

Після поєдинку головний тренер Валенсії Рубен Бараха не приховував свого задоволення діями українського форварда. За його словами, Яремчук набрав непогану форму, але через травму пропустив кілька поєдинків.

"Ми відіграли важкий матч, але після пропущеного голу ми продовжили тиснути на суперника.

Роман Яремчук був у хорошій формі, поки не захворів. Ми добре зіграли сьогодні з двома нападниками. Вони виконали хорошу роботу, вони добре пресингували. Якщо ви виграєте, і ваші два нападники забивають – це добре. Це позитивно. Дуже важливо, щоб наші нападники забивали голи", – зазначив Бараха.

Яремчук стає основним у Валенсії