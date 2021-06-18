Тренер Росії кумедно "переплюнув" Роналду після бунту топ-спонсорам Євро-2020: відео

Російська збірна 16 червня мінімально обіграла Фінляндію на Євро-2020. Тренер росіян Станіслав Черчесов знову відзначився кумедним моментом.
Перестрибнув Роналду та Погба
Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов відзначився на пресконференції перед матчем із фінською командою. Тренер майстерно відкрив одну пляшку Coca-Cola об іншу та почав пити газовану воду.
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У спеціаліста потрібно ще повчитись такій майстерності. Соцмережі розірвав такий начебто простий вчинок від коуча. Але все б нічого, якби до цього відразу три футболісти не зробили антирекламу топовим спонсорам Євро-2020.
Відео менше, як за добу зібрало понад 2,4 мільйона переглядів. Цікаво, що про антирекламу зі сторони Кріштіану Роналду до топових спонсорів чемпіонату Європи Черчесов дізнався лише на цьому спілкуванні з журналістами.
Відео пресконференції ЧерчесоваЗверніть увагу! Це не перша витівка наставника Росії. Т ренер не втримався на ногах після голу Олексія Міранчука у ворота Фінляндії. Черчесов на радісних емоціях почав кружляти на лавці для запасних. Але після таких танців втратив рівновагу і опинився на землі. Однак вже через секунду різко вскочив на ноги. Ось до чого може довести дебютний гол команди на чемпіонаті Європи.
Антиреклама для спонсорів Євро-2020: головне
- 14 червня на пресконференції перед матчем Угорщина – Португалія зірковий футболіст Кріштіану Роналду влаштував антирекламу спонсору турніру. Португалець відставив убік дві пляшки Coca-Cola, одного з головних спонсорів Євро-2020, і сказав "пийте воду!".
- Після цього вчинку повідомлялось, що акції Coca-Cola впали у чотири рази.
- Півзахисник збірної Франції Поль Погба повторив витівку лідера португальської команди. На післяматчевій пресконференції француз прибрав пляшку з пивом Heineken.
- Герой матчу Швейцарія – Італія у складі останніх Мануель Локателлі підтримав цей челендж. Прийшовши післяматчеву зустріч з журналістами він одразу показово відставив дві пляшки Coca-Cola і виставив на передній план звичайну воду.
- Найкрутішою була реакція лідера України Андрія Ярмоленка. Він вирішив потролити Кріштіану Роналду: "А можна я дещо зроблю. Бачив, Роналду прибрав Coca-Cola – я поставлю Coca-Cola, посталю Heineken. Зв'яжіться зі мною".