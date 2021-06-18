Тренер Росії кумедно "переплюнув" Роналду після бунту топ-спонсорам Євро-2020: відео

Російська збірна 16 червня мінімально обіграла Фінляндію на Євро-2020. Тренер росіян Станіслав Черчесов знову відзначився кумедним моментом.

Перестрибнув Роналду та Погба

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов відзначився на пресконференції перед матчем із фінською командою. Тренер майстерно відкрив одну пляшку Coca-Cola об іншу та почав пити газовану воду.

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У спеціаліста потрібно ще повчитись такій майстерності. Соцмережі розірвав такий начебто простий вчинок від коуча. Але все б нічого, якби до цього відразу три футболісти не зробили антирекламу топовим спонсорам Євро-2020.

Відео менше, як за добу зібрало понад 2,4 мільйона переглядів. Цікаво, що про антирекламу зі сторони Кріштіану Роналду до топових спонсорів чемпіонату Європи Черчесов дізнався лише на цьому спілкуванні з журналістами.

Відео пресконференції Черчесова

ренер не втримався на ногах після голу Олексія Міранчука у ворота Фінляндії. Черчесов на радісних емоціях почав кружляти на лавці для запасних. Але після таких танців втратив рівновагу і опинився на землі. Однак вже через секунду різко вскочив на ноги. Ось до чого може довести дебютний гол команди на чемпіонаті Європи.

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