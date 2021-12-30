Тренер поваленого Уайлдера заговорив про можливий бій проти Усика

Малік Скотт, наставник Деонтея Уайлдера, розповів про можливість бою проти Олександра Усика. Тренер ексчемпіона світу запевнив, що у його підопічного були б чудові шанси на перемогу.

Скотт: Вірю, що стиль Усика підходить Деонтею

Наставник американського боксера порівняв бій проти Тайсона Ф'юрі з потенційним поєдинком його підопічного проти Олександра Усика. На думку Маліка Скотта, Деонтей Уайлдер може стати тим суперником, яким завдасть українцю поразки.

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Тренер Уайлдера впевнений, що стиль ведення боксу Усика повністю підходить для Деонтея.

Бажаєте дещо дізнатися? Я вірю, що стиль Усика підходить Деонтею, щоб донести бомбу. У 12-раундовому бою я ніколи не бачив, щоб Олександра хтось бив із міццю Уайлдера. По Усику потрапляв Мурат Гассієв, дуже гарний панчер. Але того вечора Олександр був для нього проблемою,

– заявив тренер Уайлдера.

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