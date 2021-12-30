Тренер поваленого Уайлдера заговорив про можливий бій проти Усика
Джерело:Boxingnews24.com
Малік Скотт, наставник Деонтея Уайлдера, розповів про можливість бою проти Олександра Усика. Тренер ексчемпіона світу запевнив, що у його підопічного були б чудові шанси на перемогу.
Скотт: Вірю, що стиль Усика підходить Деонтею
Наставник американського боксера порівняв бій проти Тайсона Ф'юрі з потенційним поєдинком його підопічного проти Олександра Усика. На думку Маліка Скотта, Деонтей Уайлдер може стати тим суперником, яким завдасть українцю поразки.
Цікаво дізнатись Володимир може повернутись на ринг: головна перевага Кличка над Усиком
Тренер Уайлдера впевнений, що стиль ведення боксу Усика повністю підходить для Деонтея.
Бажаєте дещо дізнатися? Я вірю, що стиль Усика підходить Деонтею, щоб донести бомбу. У 12-раундовому бою я ніколи не бачив, щоб Олександра хтось бив із міццю Уайлдера. По Усику потрапляв Мурат Гассієв, дуже гарний панчер. Але того вечора Олександр був для нього проблемою,
– заявив тренер Уайлдера.
Яким був 2021-й для Усика та Уайлдера
- У 2021 році обидва боксери по одному разу виходили на ринг. Олександр Усик доволі несподівано завдав поразки Ентоні Джошуа. Зробив це українець на очах рідних уболівальників суперника у Лондоні.
- Ще на ринзі Ентоні заговорив про реванш та вже активував його опцію у контракті бою.
- Уайлдер ж програв Ф'юрі. Тайсон нокаутував Деонтея в останньому поєдинку їх трилогії.
- Відзначимо, що бій Ф'юрі – Уайлдер назвали найкращим поєдинком 2021 року за версією авторитетного журналу The Ring.