На тлі скандальних чуток: тренер Португалії закликав дати спокій Роналду

Навколо Кріштіану Роналдо з'являється все більше скандальної інформації. Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш звернувся до тих, хто вигадує ці чутки.

Фернанду Сантуш закликав дати Кріштіану Роналду спокій. Головний тренер збірної Португалії заперечив інформацію про погрози зі сторони нападника покинути розташування команди посеред ЧС-2022.

До теми Роналду відмовився тренуватись із запасом Португалії після переможного матчу проти Швейцарії

Сантуш: Треба закінчувати обговорення цієї теми

68-річний спеціаліст розповів про розмову з Роналду напередодні матчу 1/8 фіналу Мундіалю проти Швейцарії. Сантуш пояснив Кріштіану, чому той розпочне поєдинок на лаві запасних. Адже зірковому футболісту не сподобалось таке рішення тренерського штабу збірної.

Я думаю, настав час дати Кріштіану спокій. Ніколи він не казав, що хоче поїхати зі збірної, тож треба закінчувати обговорення цієї теми. Перед матчем проти Швейцарії я викликав Роналду на розмову. Звичайно, він не був радий тому, що його не випустять у основі, адже він звик бути гравцем стартового складу. Він запитав: "Ви впевнені, що це хороша ідея?". Ми нормально поговорили, я йому пояснив, чому так вирішив. Була чесна розмова,

– сказав наставник.

Скандали навколо Роналду на ЧС-2022

У ЗМІ було багато чуток про скандальну поведінку Роналду у національній команді. Спершу повідомлялось, що начебто Кріштіану незадоволений роботою головного тренера збірної. Форварду не подобається те, що Сантуш змінює його по ходу матчу, а не дає йому провести на полі увесь поєдинок.

Після інформації про невихід у старті Роналду на матч проти Швейцарії, Кріштіану погрожував покинути розташування збірної посеред ЧС-2022.

Сестра Роналду навіть закликала брата закінчити кар'єру на рівні національної команди.

Португалія миттєво виступила із заявою щодо цієї ситуації, заперечивши такий вчинок футболіста. Тепер цей фейковий факт заперечує ще й головний тренер збірної.

Після матчу проти Швейцарії, який закінчився перемогою португальців 6:1, в інтернеті знову з'явилась інформація про поведінку Роналду. Ніби то Кріштіану відмовився тренуватись із запасом після поєдинку, а пішов у тренажерний зал із основою.

У матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 Португалія зустрінеться з Марокко. Початок зустрічі 10 грудня о 17:00.