Федерація футболу Португалії виступила із заявою, у якій спростувала інформацію Record про погрози від зіркового нападника. За їх інформацією, не було жодного випадку, коли Роналду говорив, що хоче покинути збірну посеред Мундіалю у Катарі.

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Спростування інформації про погрози від Роналду

Кріштіану Роналду щодня досягає унікальних досягнень на службі у національної збірної та країни, які потрібно поважати і які свідчать про безсумнівну ступінь прихильності національній команді. До речі, ступінь самовідданості гравця, який провів найбільше матчів за збірну Португалії, була знову продемонстрована у переможному матчі зі Швейцарією в 1/8 фіналу ЧС-2022,

– йдеться у заяві.

"Національна збірна – гравці, тренери та структура ПФФ – з першого дня повністю віддана справі та сповнена ентузіазму в проведенні найкращого чемпіонату світу в історії збірної Португалії", – додано у заяві.

Роналду нікому не погрожував

Нагадаємо, що Роналду, який виступає за збірну з 2003 року, розпочав матч проти Швейцарії із лави запасних. Таке рішення тренерського штабу неабияк розлютило зіркового футболіста. Його сестра Катя Авейру теж закликала Роналду закінчити кар'єру у збірній, адже він та його родина багато натерпілись під час виступів CR7 у національній команді.

Кріштіану з'явився на футбольному полі у матчі 1/8 фіналу Мундіалю лише на 73-й хвилині, коли рахунок був вже 5:1 на користь португальців. Роналду не відзначився результативними діями. Натомість гольову крапку у поєдинку поставив Рафаел Леау 6:1.

На ЧС-2022 Кріштіану у трьох поєдинках забив один гол. Хоча форвард брав участь у трьох матчах, але жоден із них до фінального свистка так і не дограв.

До слова. 10 грудня о 17:00 (за київським часом) Португалія спробує пробитись в 1/2 фіналу ЧС-2022. Суперником португальців буде головна сенсація цьогорічного Мундіалю Марокко, яке в 1/8 фіналу вибило Іспанію за підсумками серії пенальті.