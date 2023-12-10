Тренер Миная розніс слова Суркіса щодо скандального матчу з Динамо
Джерело:"Український футбол"
Головний тренер Миная Желько Любенович відреагував на слова президента Динамо Ігоря Суркіса. Раніше він заявив, що кияни "не повинні" вдруге їхати на виїзд.
Тоді команди не зіграли матч 16-го туру УПЛ – повітряна тривога затягнулась, а на стадіоні не було штучного освітлення для проведення гри у пізніший час.
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Тренер Миная розповів про деталі скандального матчу
"Ми хотіли грати. Своєю чергою у динамівців, склалося таке враження, якось зовсім не було такого бажання, щойно з’явився варіант зі скасуванням поєдинку. Вони кудись дуже поспішали.
Щойно завершилася тривога, не минуло й п’яти хвилин, мої гравці вже розминалися. Ми ходили в роздягальню до Динамо, просили їх повернутися на поле, але марно. Сказали — ні, до побачення!", – сказав він.
Любенович розкритикував слова Суркіса. Тоді президент Динамо заявив, що динамівці не мають бажання їхати до Минаю. Тож, функціонер запропонував, щоби команда Любеновича приїхала до Києва і зіграла з Динамо.
"Заява Суркіса про перенесення матчу до Києва? Чесно? Я шокований. До чого тут Минай? Це ж форс-мажор! Клуб зі свого боку зробив усе. Працівники кілька днів готували поле. Ночами не спали. Буквально. Це було непросто, тому що два дні був дощ в Ужгороді, потім пішов сніг. Чому ми повинні їхати грати в Київ? Не розумію. Ми запропонували грати наступного дня, але кияни відповіли категоричним "ні". От що нам було робити?
Я не розумію позиції Ігоря Суркіса. Що значить: "Ми туди більше не поїдемо?". Хіба керівництво Миная або гравці винні в тому, що була повітряна тривога? Чи клуб зі свого боку не зробив усе необхідне для проведення поєдинку? Повторюся — ми зробили все. А те, що на Минай-Арені відсутнє освітлення, всі в Прем'єр-лізі прекрасно знають. Стадіон пройшов атестацію.
До речі, ось вам приклад нормальних відносин між клубами. Нам зателефонували представники ЛНЗ і повідомили, що в Черкасах немає підігріву поля. Ми пішли назустріч і погодилися, що гру потрібно перенести на весну. Які проблеми? Ніхто не зацікавлений грати на такому полі й за таких погодних умов. Ніхто не буде ризикувати здоров’ям гравців", – додав тренер.