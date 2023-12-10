Футболіст разом із своїми друзями керував автомобілем із швидкістю 129 кілометрів на годину. У результаті водій не зумів впоратися з кермом і в'їхав у дорожній знак, розташований на узбіччі траси.

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Трагічна ДТП

Пізніше з'явилося відео його друзів, на якому чітко видно, що водій відверто порушував правила безпеки.

Андріано Бололо загинув на місці, а його друзі Пауло, Да Луа, Рауль Ксав'єр і Кайо були госпіталізовані. Двоє з них, Пауло і Да Луа, вже виписалися з лікарні.

Слід відзначити, що Андріано Бололо був активним учасником різних видів спорту, зокрема футболу. Крім того, він виступав за збірну Уругваю у футзалі і визначався як зірковий гравець в турнірах X1, де футболісти змагаються один на один, допомагає лише воротар.

Як футболіст їздив за кермом: дивіться відео