Тогда команды не сыграли матч 16-го тура УПЛ – воздушная тревога затянулась, а на стадионе не было искусственного освещения для проведения игры в более позднее время.

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Тренер Миная рассказал о деталях скандального матча

"Мы хотели играть. В свою очередь у динамовцев сложилось такое впечатление, как-то совсем не было такого желания, как только появился вариант с отменой поединка. Они куда-то очень спешили.

Как только завершилась тревога, не прошло и пяти минут, мои игроки уже разминались. Мы ходили в раздевалку в Динамо, просили их вернуться на поле, но тщетно. Сказали – нет, до свидания!", – сказал он.

Любенович раскритиковал слова Суркиса. Тогда президент Динамо заявил, что у динамовцев нет желания ехать в Минай. Итак, функционер предложил, чтобы команда Любеновича приехала в Киев и сыграла с Динамо.

"Заявление Суркиса о переносе матча в Киев? Честно? Я шокирован. При чем здесь Минай? Это же форс-мажор! Клуб со своей стороны сделал все. Работники несколько дней готовили поле. По ночам не спали. Буквально. Это было непросто, потому что Два дня был дождь в Ужгороде, потом пошел снег, почему мы должны ехать играть в Киев?

Я не понимаю позиции Игоря Суркиса. Что значит: "Мы туда больше не поедем?" Разве руководство Миная или игроки виноваты в том, что была воздушная тревога? Не сделал ли клуб со своей стороны все необходимое для проведения поединка? Повторюсь – мы сделали все. А то, что на Минай-Арене отсутствует освещение, все в Премьер-лиге прекрасно знают. Стадион прошел аттестацию.

Кстати, вот вам пример обычных отношений меж клубами. Нам позвонили по телефону представители ЛНЗ и сообщили, что в Черкассах нет подогрева поля. Мы пошли навстречу и согласились, что игру следует перенести на весну. Какие проблемы? Никто не заинтересован играть на таком поле и в таких погодных условиях. Никто не будет рисковать здоровьем игроков", – добавил тренер.