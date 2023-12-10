Тоді команди не зіграли матч 16-го туру УПЛ – повітряна тривога затягнулась, а на стадіоні не було штучного освітлення для проведення гри у пізніший час.

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Тренер Миная розповів про деталі скандального матчу

"Ми хотіли грати. Своєю чергою у динамівців, склалося таке враження, якось зовсім не було такого бажання, щойно з’явився варіант зі скасуванням поєдинку. Вони кудись дуже поспішали.

Щойно завершилася тривога, не минуло й п’яти хвилин, мої гравці вже розминалися. Ми ходили в роздягальню до Динамо, просили їх повернутися на поле, але марно. Сказали — ні, до побачення!", – сказав він.

Любенович розкритикував слова Суркіса. Тоді президент Динамо заявив, що динамівці не мають бажання їхати до Минаю. Тож, функціонер запропонував, щоби команда Любеновича приїхала до Києва і зіграла з Динамо.

"Заява Суркіса про перенесення матчу до Києва? Чесно? Я шокований. До чого тут Минай? Це ж форс-мажор! Клуб зі свого боку зробив усе. Працівники кілька днів готували поле. Ночами не спали. Буквально. Це було непросто, тому що два дні був дощ в Ужгороді, потім пішов сніг. Чому ми повинні їхати грати в Київ? Не розумію. Ми запропонували грати наступного дня, але кияни відповіли категоричним "ні". От що нам було робити?

Я не розумію позиції Ігоря Суркіса. Що значить: "Ми туди більше не поїдемо?". Хіба керівництво Миная або гравці винні в тому, що була повітряна тривога? Чи клуб зі свого боку не зробив усе необхідне для проведення поєдинку? Повторюся — ми зробили все. А те, що на Минай-Арені відсутнє освітлення, всі в Прем'єр-лізі прекрасно знають. Стадіон пройшов атестацію.

До речі, ось вам приклад нормальних відносин між клубами. Нам зателефонували представники ЛНЗ і повідомили, що в Черкасах немає підігріву поля. Ми пішли назустріч і погодилися, що гру потрібно перенести на весну. Які проблеми? Ніхто не зацікавлений грати на такому полі й за таких погодних умов. Ніхто не буде ризикувати здоров’ям гравців", – додав тренер.