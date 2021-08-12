Цькування в соціальних мережах української спортсменки стала для неї серйозним стресом.
До слова У цьому не було ніякої політичної позиції, – Магучіх відповіла на хейт за фото з росіянкою
"Я її відгороджувала від таких стресів, читала і їй переказувала. Це для мене був дуже великий стрес, мені навіть тренером не хочеться працювати після цього.
У мене син підростає, і я завжди вчила його любити Україну, і Ярославу так само... Ми приїжджали в різні країни і я завжди говорила, яка у нас гарна країна, як добре ми живемо. І після того, що сталося, для мене це був великий стрес", – заявила Степанова.
Також тренер вказала, що їй надійшло безліч пропозицій переїхати в інші країни, в тому числі до Німеччини, в Росію, на Кіпр або в Австрію.
Але ми тут, ми залишилися і будемо виступати на міжнародній арені і приносити медалі нашій країні,
– підкреслила Степанова.
Скандал з Магучіх: коротко
- Ярослава принесла Україні бронзову нагороду на Олімпіаді в Токіо. Магучіх поступилася представниці Олімпійського комітету Росії Марії Ласіцкене.
- Після змагань дівчата обійняли одна одну, що потрапило на фото. Ярослава закутала суперницю українським прапором, а та українку – прапором олімпійського комітету Росії.
- Після цього Магучіх почали цькувати в українських соцмережах. На захист спортсменки стали каратист Станіслав Горуна, олімпійський чемпіон Жан Беленюк, легкоатлетка Ольга Саладуха та мер Дніпра Борис Філатов.
- У Міноборони закликали припинити цькувати Ярославу. Разом з тим, у міністерстві заявили, що хочуть провести з Магучіх "роз'яснювальну розмову".