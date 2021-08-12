Цькування в соціальних мережах української спортсменки стала для неї серйозним стресом.

До слова У цьому не було ніякої політичної позиції, – Магучіх відповіла на хейт за фото з росіянкою

"Я її відгороджувала від таких стресів, читала і їй переказувала. Це для мене був дуже великий стрес, мені навіть тренером не хочеться працювати після цього.

У мене син підростає, і я завжди вчила його любити Україну, і Ярославу так само... Ми приїжджали в різні країни і я завжди говорила, яка у нас гарна країна, як добре ми живемо. І після того, що сталося, для мене це був великий стрес", – заявила Степанова.

Також тренер вказала, що їй надійшло безліч пропозицій переїхати в інші країни, в тому числі до Німеччини, в Росію, на Кіпр або в Австрію.

Але ми тут, ми залишилися і будемо виступати на міжнародній арені і приносити медалі нашій країні,

– підкреслила Степанова.

Скандал з Магучіх: коротко