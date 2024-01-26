Фанати Ліверпуля дізнались сенсаційну новину посеред сезону 2023-2024. Німецький наставник "червоних" Юрген Клопп оголосив, про відхід з команди.

До теми Кінець знакової епохи: Юрген Клопп оголосив про відхід з Ліверпуля

Епохальний відхід Клоппа

Тренер залишить свою посаду наприкінці чинного сезону. Юрген очолив Ліверпуль аж у 2015 році та за цей час виграв сім різних трофеїв:

Ліга чемпіонів

Англійська Прем'єр-Ліга

Кубок Англії

Кубок англійської ліги

Суперкубок Англії

Суперкубок УЄФА

Клубний чемпіонат світу

Ця новина стала великою несподіванкою для футбольної спільноти, адже у ЗМІ не було чуток про можливий відхід Клоппа. Тому поки неясно, кого власники Ліверпуля бачать змінником німця.

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Втім букмекери вже приймають ставки на наступного коуча "червоних". Головним претендентом вважається колишній гравець Ліверпуля Хабі Алонсо. Коефіцієнт на кандидатуру іспанця становить лише 1,75.

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Цього сезону Алонсо запалює у Бундеслізі із Баєром, залишаючись єдиною командою Європи, яка ще не програвал цього сезону. Леверкузенці лідируються із відривом у чотири баліи від Баварії.

Хабі був фаворитом на пост майбутнього наставника Реала, але мадридці вирішили продовжити контракт з Карло Анчелотті. Другим претендентом на місце Клоппа вважається чинний асистент німця Пеп Ліндерс. На нього коефіцієнт становить 7,50.

Також експерти всерйоз вірять у кандидатури Роберто Де Дзербі та Зінедіна Зідана (по 9,50). А ось на призначення Стівена Джеррарда, який зараз тренує у Саудівській Аравії, виставлений коефіцієнт 11,50. Головні фаворити на пост тренера Ліверпуля наступні: