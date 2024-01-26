Наразі невідомо, хто очолить мерсисайдців у новій кампанії. Проте британська преса одними з головних фаворитів бачить двох тренерів, які чудово виконують свою роботу у нинішніх клубах – Хабі Алонсо з Байєра та Роберто Де Дзербі, який тренує Брайтон, а до цього працював у Шахтарі, повідомляє 24 Канал.

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Реакція претендентів на можливість очолити Ліверпуль

Обидва вже прокоментували перспективу перебратися до стану англійського гранда. Кожен із них заявив, що сфокусований на вдалому фініші сезону, тому зараз не відволікається на чутки. Проте іспанець дав цікавішу відповідь.

У мене немає щодо цього жодних новин. Я зосереджений на завершенні цього сезону з Брайтоном. Ми хочемо зосередитися на наших цілях,

– цитує Де Дзербі журналіст Раян Адсетт.

Колишній же гравець Ліверпуля Хабі Алонсо, хоча й не підтвердив зацікавленість з боку мерсисайдців, але своєю відповіддю породив ще більше чуток. Він не відхилив ймовірність побачити його на тренерській лаві "червоних", про що повідомив Фабріціо Романо.

Чесно кажучи… У мене немає прямої відповіді (сміється – 24 Канал). Я щасливий зараз тут – це точно. І я думаю лише про Леверкузен,

– заявив іспанець.

Зазначимо, що кандидатом номер 1 вважається саме Хабі Алонсо, який демонструє неймовірний сезон із Баєром. Наразі леверкузенський колектив є єдиною командою з топ-чемпіонатів, яка не зазнала жодної поразки в кампанії-2023/2024.

"Аптекарі" виграли свою групу в Лізі Європи зі 100-відсотковим показником перемог, пробилися до чвертьфіналу Кубка Німеччини та очолюють турнірну таблицю Бундесліги, випереджаючи на 4 очки Баварію, яка тріумфувала в чемпіонаті Німеччини останні 11 сезонів. Окрім цього леверкузенці переписали історію німецького футболу, видавши найдовшу серію без поразок.

Цікаво. Хабі Алонсо грав за Ліверпуль з 2004 по 2009 рік. За цей час він здобув із клубом 4 трофеї, зокрема й тріумфував у Лізі чемпіонів. Всього за "червоних" провів 210 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 20 асистів.