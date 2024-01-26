Німець Юрген Клопп є нині одним із найбільших старожилів у топ-клубах. Фахівець вже понад вісім років очолює Ліверпуль, що набагато більше, ніж у переважної більшості грандів.

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Втім, і ця історія наближається до завершення. Клопп оголосив, що залишить Ліверпуль після закінчення сезону 2024 – 2025. Він зізнався, що любить команду, але його енергія вже закінчується.

Я люблю цей клуб, місто та вболівальників. Але я приймаю це рішення, тому що я повинен це зробити. Це означає, що в мене закінчується енергія. Зараз у мене немає проблем, я давно знав, що одного разу доведеться про це оголосити. Я бачу, що я не можу виконувати роботу знову і знову. Ось така вона, правда,

– заявив Клопп.

Фахівець очолював "червоних" з жовтня 2015 року. За цей час Юрген привів мерсисайдців до семи трофеїв, серед яких Ліга чемпіонів та АПЛ. До слова, в чемпіонаті Англії Ліверпуль тріумфував у 2020 році, вперше після 30-річної паузи.

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Крім того, із Клоппом на чолі мерсисайдці ще двічі виходили у фінал Ліги чемпіонів та грали у фіналі Ліги Європи. У цьому сезоні німець матиме змогу виграти із "червоними" другий за рангом єврокубок.

Ба більше, у внутрішніх змаганнях Ліверпуль претендує на всі три трофеї. Команда залишається в Кубку Англії, а також вже вийшла у фінал Кубка ліги. В чемпіонаті ж мерсисайдці лідирують, маючи п'ятиочковий гандикап над Манчестер Сіті.