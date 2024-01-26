Фанаты Ливерпуля узнали сенсационную новость в сезоне 2023-2024. Немецкий наставник "красных" Юрген Клопп объявил, об уходе из команды.

По теме Конец знаковой эпохи: Юрген Клопп объявил об уходе из Ливерпуля

Эпохальный уход Клоппа

Тренер покинет свой пост в конце действующего сезона. Юрген возглавил Ливерпуль в 2015 году и за это время выиграл семь разных трофеев:

Лига чемпионов

Английский Премьер-Лига

Кубок Англии

Кубок английской лиги

Суперкубок Англии

Суперкубок УЕФА

Клубный чемпионат мира

Эта новость стала большой неожиданностью для футбольного сообщества, ведь в СМИ не было слухов о возможном уходе Клоппа. Поэтому пока неясно, кого владельцы Ливерпуля видят сменщиком немца.

Прогноз Favbet

Впрочем, букмекеры уже принимают ставки на следующего коуча "красных". Главным претендентом считается бывший игрок Ливерпуля. Хаби Алонсо. Коэффициент на кандидатуру испанца составляет всего 1, 75.

Читайте также Заинтриговали: вероятные преемники Клоппа отреагировали на их сватовство в Ливерпуль

В этом сезоне Алонсо зажигает в Бундеслиге с Байером, оставаясь единственной командой Европы, которая еще не проигрывала в этом сезоне. Леверкузенцы лидируются с отрывом в четыре бала от Баварии.

Хаби был фаворитом на пост будущего наставника Реала, но мадридцы решили продлить контракт с Карло Анчелотти. Вторым претендентом на место Клоппа считается действующий ассистент немца Пеп Линдерс. На него коэффициент составляет 7, 50.

Также эксперты всерьез верят в кандидатуры Роберто Де Дзерби да Зинедина Зидана (по 9, 50). А вот на назначение Стивена Джеррарда, который сейчас тренирует в Саудовской Аравии, выставленный коэффициент 11, 50. Главные фавориты на пост тренера Ливерпуля: