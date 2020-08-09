Українець Пластун забив дебютний гол "Гента" в чемпіонаті Бельгії: відео
У Бельгії розпочався новий сезон Ліги Жупіле. У неділю, 9-го серпня, перший офіційний матч у сезоні проводить "Гент", в якому виступають відразу троє гравців збірної України.
"Гент" у рамках 1-го туру на виїзді грає проти "Сент-Трюйдена", пише 24 канал. Після першого тайму рахунок у матчі 1:1.
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Результативний Пластун
Рахунок у грі відкрили гості. Після невдалих дій Ігоря Пластуна господарі поля вийшли вперед на другій хвилині. Гол у свій актив записав Сузукі.
До завершення першого тайму "Гент" зрівняв рахунок. Пластун виправився за перший гол та під час кутового ударом головою відзначився у воротах "Сент-Трюйдена".
Дивіться відео голу Пластуна
Окрім Пластуна, участь у матчі беруть гравці збірної України Роман Яремчук та Роман Безус.