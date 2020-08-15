Футболіст збірної України Ігор Пластун відзначився голом у чемпіонаті Бельгії в другому матчі поспіль. Гравець "Гента" забив "Кортрейку", однак його команда зазнала поразки.

"Гент" та "Кортрейк" зустрічалися у рамках другого туру чемпіонату Бельгії. Поєдинок завершився перемогою "Кортрейка" з рахунком 2:1, пише 24 канал.

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Рахунок у грі відкрили гості. На 22 хвилині голом відзначився Моффі.

По перерві "Гент" відігрався. Український оборонець Ігор Пластун прийшов у штрафний гостей на кутовий. Після подачі від Кумса Пластун відзначився голом.

Дивіться відео голу Пластуна

На жаль для "Гента", голу Пластуна виявилося недостатньо, щоб врятувати гру. На 84-й хвилині Ван дер Брюгген приніс "Кортрейку" перемогу.

Таким чином, "Гент" програв вдруге і посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Участь у грі також взяли футболісти збірної України Роман Яремчук та Роман Безус.

Результативний Пластун

Для гравця збірної України це другий гол у двох стартових матчах "Гента" у сезоні 2020/2021.

У рамках 1-го туру "Гент" на виїзді програв "Сент-Трюйдену". Єдиний гол у складі "Гента" провів Пластун.

Водночас українець встиг стати антигероєм своєї команди у тій гри. Пластун разом з воротарем винен у другому пропущеному полі своєї команди, який став вирішальним.

Ігор та голкіпер Камінскі зіштовхнулися, внаслідок чого українець ще й отримав травму.