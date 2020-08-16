Мене прибрали не за спортивним принципом: відомий воротар розповів, чому не заграв у "Динамо"
Колишній воротар "Динамо" та "Шахтаря" Богдан Сарнавський розповів про київський період своєї кар'єри. Новоспечений воротар "Дніпра-1" впевнений, що не отримав шансу в "Динамо".
Сарнавський в інтерв'ю сайту "Дніпра-1" розповів про відрахування з "Динамо" в підлітковому віці.
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25-річний голкіпер зізнався, що був ображений та хотів довести, що "Динамо" помилилося.
Була образа. Був упевнений, що мене прибрали не за спортивним принципом. І я це довів. Через пів року мене звали тому, але я відмовив. А через три роки дебютував у вищій лізі,
– сказав Богдан.
Водночас, за словами Сарнавськього, для нього матчі проти "Динамо" не принципові.
"Ні. Кожен суперник повинен бути принциповим, адже треба виходити і завойовувати три очки", – резюмував Сарнавський.