Колишній воротар "Динамо" та "Шахтаря" Богдан Сарнавський розповів про київський період своєї кар'єри. Новоспечений воротар "Дніпра-1" впевнений, що не отримав шансу в "Динамо".

Сарнавський в інтерв'ю сайту "Дніпра-1" розповів про відрахування з "Динамо" в підлітковому віці.

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25-річний голкіпер зізнався, що був ображений та хотів довести, що "Динамо" помилилося.

Була образа. Був упевнений, що мене прибрали не за спортивним принципом. І я це довів. Через пів року мене звали тому, але я відмовив. А через три роки дебютував у вищій лізі,

– сказав Богдан.

Водночас, за словами Сарнавськього, для нього матчі проти "Динамо" не принципові.

"Ні. Кожен суперник повинен бути принциповим, адже треба виходити і завойовувати три очки", – резюмував Сарнавський.

Що відомо про Сарнавського? Богдан – вихованець "Динамо", у системі якого був у 2001-2008 роках. Виступав за київський Арсенал, донецький "Шахтар", російську "Уфу", полтавську "Ворсклу" та рівненський "Верес".