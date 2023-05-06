"Яремчуку ще рано повертатись": тренер Брюгге про уже третю відсутність українця у заявці на гру

Справи Романа Яремчука у бельігйському колективы йдуть далеко не найркащим чином. Тренер Брюгге не готовий давати українцю ігровий час.

Роман Яремчук уже втретє з чотирьох матчів опиняється поза заявкою Брюгге на матч. В українця є конфлікт з керівництвом команди.

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Час для змін

Головний тренер Брюгге Рік де Міл напередодні матчу чемпіонату Бельгії проти Уніон Сент-Жиллуаз повідомив про те, що український форвард даний поєдинок пропустить. Для Романа така подія уже стає нормальним явищем у бельгійському колективі, оскільки Яремчук пропускає третій матч своєї команди, не потрапивши у заявку. Коуч Брюгге ситуацію пояснив малослівно.

Для Романа Яремчука також надто рано повертатися у гру,

– сказав Рік де Міл.

Брюгге заявляв, що українець пропустив декілька тренувань через хворобу, однак український журналіст Віктор Вацко повідомив, що у Яремчука конфлікт зі спортивним директором бельгійського колектива. Все би майже нічого проте ця персона має серйозний вплив на кадрові рішення тренерських штабів команди, що і могло вплинути на ігрову практику українця. Також раніше гуляла інформація, що Яремчук влітку може покинути Брюгге, а претендентом на нього є клуб німецької Бундесліги.

Український форвард у Бельгії