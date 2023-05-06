Роман Яремчук уже в третий раз из четырех матчей оказывается вне заявки Брюгге на матч. У украинца есть конфликт с руководством команды.

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Время для перемен

Главный тренер Брюгге Рик де Мил в преддверии матча чемпионата Бельгии против Унион Сент-Жиллуаз сообщил о том, что украинский форвард данный поединок пропустит. Для Романа такое событие становится нормальным явлением в бельгийском коллективе, поскольку Яремчук пропускает третий матч своей команды, не попав в заявку. Коуч Брюгге ситуацию объяснил малословно.

Для Романа Яремчука тоже слишком рано возвращаться в игру,

– сказал Рик де Мил.

Брюгге заявлял, что украинец пропустил несколько тренировок по болезни, однако украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что у Яремчука конфликт со спортивным директором бельгийского коллектива. Все бы почти ничего, однако эта персона имеет серьезное влияние на кадровые решения тренерских штабов команды, что и могло повлиять на игровую практику украинца. Также ранее гуляла информация, что Яремчук летом может покинуть Брюгге, а претендентом на него является клуб германской Бундеслиги.

Украинский форвард в Бельгии