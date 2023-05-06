Роман Яремчук уже втретє з чотирьох матчів опиняється поза заявкою Брюгге на матч. В українця є конфлікт з керівництвом команди.
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Час для змін
Головний тренер Брюгге Рік де Міл напередодні матчу чемпіонату Бельгії проти Уніон Сент-Жиллуаз повідомив про те, що український форвард даний поєдинок пропустить. Для Романа така подія уже стає нормальним явищем у бельгійському колективі, оскільки Яремчук пропускає третій матч своєї команди, не потрапивши у заявку. Коуч Брюгге ситуацію пояснив малослівно.
Для Романа Яремчука також надто рано повертатися у гру,
– сказав Рік де Міл.
Брюгге заявляв, що українець пропустив декілька тренувань через хворобу, однак український журналіст Віктор Вацко повідомив, що у Яремчука конфлікт зі спортивним директором бельгійського колектива. Все би майже нічого проте ця персона має серйозний вплив на кадрові рішення тренерських штабів команди, що і могло вплинути на ігрову практику українця. Також раніше гуляла інформація, що Яремчук влітку може покинути Брюгге, а претендентом на нього є клуб німецької Бундесліги.
Український форвард у Бельгії
- Прихід Яремчука в Брюгге став його другим візитом до Бельгії. Раніше Роман виступав за Гент, де показував хорошу результативність, забивши 47 голів у 121 матчі. До того ж, він увійшов в топ-10 бомбардирів у історії Гента.
- Брюгге повернув Романа до Бельгії з Бенфіки за 17 мільйонів євро, що стало рекордом чемпіонату Бельгії.
- Та от Яремчук своїй ціні поки що не відповідає, оскільки у 26-и матчах він забив всього два гола та віддав три асисти.
- Щодо фанів Гента, які образилися на Яремчука, то вони вирішили образити українського форварда у відповідь, вивісивши на матчах банери з написами "Смерть зрадникам", "Яремчук – Іуда". Згодом вболівальників "буйволів" за це покарали.