Тренер Баварії назвав найкращого гравця Динамо у матчі Ліги чемпіонів

Головний тренер мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн поділився емоціями від перемоги над київським Динамо (2:1) в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагельсманн високо оцінив здібності Віктора Циганкова, який отримав найвищу оцінку за цей матч.

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Баварії було дуже складно входити в гру за такої погоди. Циганков – дуже талановитий хлопець, який постійно має нестандартні кроки, щоб придумати цікаві рухи в атаці. А ми ж проти нього опускалися занадто низько, віддаючи м'яч киянам,

– почав він.

Тренер Баварії відзначив також велику кількість гольових моментів Динамо, які вони не реалізували.

"Не тільки Циганков, а й Де Пена зіграли просто блискуче, Динамо мало багато шансів, щоб відзначитися. Хоча, не виключено, що матч міг би просто завершити 3:0 на нашу користь, і ми про ці шанси б навіть не згадували", – заявив Нагельсманн.

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