Нагельсманн високо оцінив здібності Віктора Циганкова, який отримав найвищу оцінку за цей матч.
До слова Поразка, за яку не соромно: Баварія обіграла Динамо у Лізі чемпіонів – відео голів
Баварії було дуже складно входити в гру за такої погоди. Циганков – дуже талановитий хлопець, який постійно має нестандартні кроки, щоб придумати цікаві рухи в атаці. А ми ж проти нього опускалися занадто низько, віддаючи м'яч киянам,
– почав він.
Тренер Баварії відзначив також велику кількість гольових моментів Динамо, які вони не реалізували.
"Не тільки Циганков, а й Де Пена зіграли просто блискуче, Динамо мало багато шансів, щоб відзначитися. Хоча, не виключено, що матч міг би просто завершити 3:0 на нашу користь, і ми про ці шанси б навіть не згадували", – заявив Нагельсманн.
Динамо залишилося без єврокубків
- Після поразки Баварії команда остаточно вилітала з Ліги чемпіонів. Але залишалися шанси на те, щоб посісти третє місце в групі та потрапити в Лігу Європи. Та для цього треба було, щоб Барселона вдома обіграла Бенфіку.
- На жаль для киян, матч на "Камп Ноу" закінчився внічию 0:0. Відтак Бенфіка набрала п'ять очок та стала недосяжною для Динамо.
- Тепер матч проти Бенфіки на виїзді не матиме турнірного значення для Динамо. На відміну від Бенфіки.